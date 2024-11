Palmeiras irá montar telão atrás de palco para jogo contra o Botafogo; veja detalhes

Buscando contar com o maior número de torcedores possível no confronto de caráter decisivo, o Verdão irá repetir as ações feitas na final do Paulista de 2022 e no duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão do mesmo ano. Um megatelão será montado na área bloqueada para que os sócios-torcedores possam acompanhar ao jogo de dentro da arena.

A imagem utilizada será uma retransmissão dos telões do Allianz Parque, sem narração e com áudio ambiente. Os torcedores que estiverem neste espaço não terão visão para o campo.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 70 pontos, empatado com o Botafogo, que fica em segundo lugar. Para chegar à ponta da competição, o Alviverde venceu o Atlético-GO, na última rodada, e contou com o empate do Glorioso, em casa, contra o Vitória.