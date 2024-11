Joia da base do Fluminense, Matheus Reis sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia

O torcedor do Fluminense recebeu uma triste notícia. Na tarde desta segunda-feira, o Fluminense informou que o atacante Matheus Reis, joia das categorias de base do clube, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e precisará passar por cirurgia.

Segundo a nota do Tricolor das Laranjeiras, Matheus Reis se lesionou durante o treino da última terça-feira (19), no CT Carlos Castilho. Após passar por exames, foi constatada a ruptura do LCA.

"INFORMAÇÃO: O atacante Matheus Reis sofreu uma lesão no joelho direito durante o treinamento do dia 19/11, e foi diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido à cirurgia, prevista para a próxima semana. Força na recuperação, #MlkDeXerém!", escreveu o clube nas redes sociais.