Endrick pode ganhar espaço no Real Madrid com lesões de Vinicius Jr. e Rodrygo

Sem Vinicius Júnior e Rodrygo, espera-se que Endrick receba mais chances do técnico Carlo Ancelotti. Para o setor de ataque, o Real Madrid conta com Kylian Mbappé, Arda Guler e Brahim Díaz, além do camisa 16, único centroavante de origem do elenco.

Porém, o treinador também pode adiantar Jude Bellingham, como fazia na temporada passada, na qual o meio-campista inglês teve sua temporada mais artilheira da carreira, com 23 gols.

No momento, Vinicius Júnior se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e deve ficar fora dos gramados por um mês. Enquanto Rodrygo está tratando uma contusão no músculo reto abdominal da perna esquerda e a expectativa é que retorne entre duas e quatro semanas.

Com Endrick à disposição, o Real Madrid enfrenta o Liverpool nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.