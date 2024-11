Contra o Atlético-MG, Lucas chega a 23 participações em gols pelo São Paulo no ano

Lucas é o segundo principal artilheiro do time do Morumbi na temporada, empatado com Calleri. Ambos perdem apenas para Luciano, que marcou 17 gols em 2024.

Só no Brasileirão, Lucas soma 16 participações em gols, sendo 10 bolas na redes e seis assistências. O atleta briga pela artilharia do torneio por pontos corridos, ocupada no momento pelo jovem Estevão, do Palmeiras, que anotou 12 tentos.

Lucas e o São Paulo voltam a campo no próximo domingo, contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 16h (de Brasília).