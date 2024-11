Com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, FPF define grupos e sedes da Copinha 2025; confira

SIMPLESMENTE UMA ARTE COM TODOS OS GRUPOS DA COPINHA SICREDI 2025!#CopinhaSicredi2025 pic.twitter.com/1LkxIBCtQE

? Copinha (@Copinha) November 26, 2024

Atual campeão do torneio, o Corinthians está no Grupo 27, com sede em Santo André. O Timão divide a chave com Santo André, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO. Na edição de 2024, o Timão faturou sua 11ª taça do torneio ao bater o Cruzeiro, na Neo Química Arena.

O Palmeiras, por sua vez, está no Grupo 19 e, pelo segundo ano consecutivo terá Barueri como sede. As Crias da Academia dividem o grupo com Náutico-RR, Oeste-SP e Santa Cruz-AC. Na disputa deste ano, o Verdão acabou eliminado pelo Aster Itaquá, na terceira fase.

Enquanto isso, o São Paulo foi sorteado no Grupo 11 e terá sede em Jaú. Os outros componentes da chave são XV de Jaú, Picos-PI e Serra Branca-PB. Em 2024, o Tricolor caiu nas oitavas de final ao ser eliminado pelo Novorizontino.

Por fim, o Santos está no Grupo 7 e irá disputar a primeira fase em Araraquara. O Peixe divide a chave com Ferroviária, Jaciobá-AL e Tirol-CE. Na última edição, os Meninos da Vila foram caíram nas oitavas de final depois de derrota para o Cruzeiro.