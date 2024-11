Zagueiro emprestado a time da Série B vive expectativa de retorno ao Corinthians em 2025

A tendência é que o futuro do jogador seja debatido após o encerramento da Segunda Divisão, no domingo. O garoto, então, pode voltar a integrar o elenco alvinegro.

O possível retorno do jovem foi noticiado inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Revelado no time do Parque São Jorge, João Pedro Tchoca entra em campo neste domingo para confirmar o acesso à Série A. O Ceará é o quarto colocado, com 63 pontos, e precisa de uma vitória contra o Guarani em Campinas para se garantir na Primeira Divisão.

Ele soma, ao todo, nove compromissos disputados com a camisa do Vozão. Já no Corinthians, são só dois jogos entre os profissionais.

O garoto participou da campanha de título do Timão na Copinha deste ano, mas teve pouco espaço no time principal. Ele foi emprestado ao Ceará justamente para adquirir mais minutos. Se voltar, o jogador irá enfrentar a concorrência de Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique, já que Caetano não deve ter o contrato renovado.