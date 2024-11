Weverton exalta vitória do Palmeiras e projeta "decisão" com o Botafogo: "Vamos ter que guerrear"

"Agora é descansar, saber que a gente não fez um grande jogo, mas fez o que era preciso para vencer, isso é o mais importante. Descansar todo mundo, recuperar porque foi nítido o cansaço de dois jogos, um em cima do outro. O campo do Atlético-GO é sempre um gramado aqui é muito bom, mas foi castigado pela chuva, pesado, que nos trás dificuldade. O mais importante era a vitória e ela veio. Vamos recuperar todos para terça-feira", seguiu.

O Palmeiras agora se prepara para o confronto direto contra o Botafogo, que acontece na próxima terça-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasilerão. Ambos os times têm 70 pontos, mas o Verdão lidera com vantagem no número de vitórias (21 a 20).

"Independente do resultado, vamos entrar como temos feito em todos os jogos: como uma decisão. Faz 12 jogos que a gente vem batendo nessa tecla que todos os jogos são decisões. Do Botafogo é mais um. Com certeza, uma grande decisão, os dois times que estão brigando na frente. Vamos descansar, passou a vitória aqui. Daqui para frente é pensar só no Botafogo, estudar bem, ver o que a gente pode explorar e que terça-feira a gente possa estar em um dia inspirado e fazer um grande jogo", projetou.