Seleção feminina começa a se apresentar em Brisbane para amistosos contra a Austrália; veja cronograma

Nycole, Bruninha, Aline Gomes, Amanda Gutierres, Cláudia, Fê Palermo, Laís Estevam e Natascha desembarcarão em Brisbane ao longo deste domingo (24), enquanto Adriana, Angelina, Isa Haas e Lorena chegam na segunda-feira (25). O grupo ficará completo apenas na terça-feira (26), com as chegadas de Lauren e Gio.

Com isso, o técnico Arthur Elias fará apenas um treino com todas as convocadas à disposição, na quarta-feira (27). O segundo amistoso será realizado também em solo australiano, na cidade de Gold Coast. O duelo acontecerá no domingo (1º), às 5h45, no CBUS Stadium.

Os dois amistosos contra a Austrália fazem parte do planejamento para a Copa América feminina de 2025, que será disputada no Equador, em julho.