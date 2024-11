São Paulo empata com Atlético-MG no Morumbis e confirma vaga na Libertadores

A partir de então o Tricolor passou a ocupar com mais frequência o campo de ataque e simplesmente não deixou o Atlético-MG jogar. Aos 33, Igor Vinícius levantou na área e André Silva completou de primeira, no cantinho, carimbando a trave do goleiro Everson.

Empate nos acréscimos

Depois de tanto sufocar o rival, o São Paulo acabou sendo premiado com o empate nos acréscimos do primeiro tempo, mais precisamente aos 46 minutos. Lucas recebeu pela direita, ergueu a cabeça e fez um lindo passe rasteiro que cruzou a defesa do Atlético-MG até chegar em André Silva, que completou de primeira para o fundo das redes, empatando a partida pouco antes do intervalo.

E ainda teve tempo de Luiz Gustavo ficar com o grito de gol entalado na garganta aos 50 minutos, quando recebeu de Lucas na entrada da área, de costas para o gol e girou já batendo forte, contando ainda com o desvio da zaga antes de ver a bola explodir no travessão.

Segundo tempo

No segundo tempo, São Paulo e Atlético-MG adotaram uma postura mais cautelosa. Ciente de que não poderia colocar tudo a perder, as duas equipes evitaram se expor e correr riscos de sofrer mais um gol, o que poderia definir o resultado no Morumbis.