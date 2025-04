Abel acha que 2 a 0 do Palmeiras foi pouco: 'Poderíamos ter feito mais'

Abel ainda viu a dinâmica do time melhor e revelou o "segredo" para dificultar o jogo do Corinthians. No duelo em Barueri, o Verdão finalizou cinco vezes ao gol contra uma do Timão. Além dos gols dos uruguaios, Vitor Roque ainda teve um tento anulado.

"O que nós fizemos hoje é o que nós temos que fazer, que é entrar fortes no jogo, melhorar as nossas dinâmicas, enganar o adversário como hoje enganamos. Eles estavam à espera de uma coisa e nós fizemos outra e conseguimos tapar um jogador que é fundamental nesta equipe. As equipes que conseguir bloquear o Carrilo bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário", seguiu.

"E nós hoje tínhamos, de fato, gatilhos para bloquear esse jogador que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo não tendo muita bola porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos e quando perdemos com o Corinthians aprendemos. E foi isso que que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só. O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipe. Devíamos e poderíamos ter feito mais dois ou três gols. Aliás, fizemos", finalizou.

Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Brasileirão, com sete pontos conquistados. A equipe de Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).