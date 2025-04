Emiliano justifica mudanças no Corinthians e lamenta derrota no Derby: "Não fomos precisos"

Na visão de Emiliano, o que faltou ao Corinthians na noite deste sábado foi precisão. Após um primeiro tempo de desatenção, o Alvinegro voltou para o segundo tempo e teve mais controle da bola, mas pouco criou. A chance mais clara de gol, por exemplo, veio somente nos acréscimos da etapa final.

"Erramos muitos passes, não fomos muito precisos, e isso faz com o que o rival cresça. E é um rival importante, então quando você o deixa crescer, é complicado. Nas outras quatro partidas, os controlamos um pouco mais e fomos mais precisos na hora da execução. Tive que mudar, porque tínhamos que buscar uma reação como grupo, e no segundo tempo, de certa forma, encontramos. Tivemos o controle, mas não fomos efetivos. Não tivemos chances. Faltou isso", analisou Emiliano.

Os dois gols do Palmeiras no Derby saíram nos primeiros 20 minutos de jogo, com quatro minutos de diferença entre os dois. O auxiliar corintiano, entretanto, entende que as equipes não entraram com posturas tão diferentes em campo e defendeu a entrega do elenco mesmo na derrota.

"Não, não foi isso. Às vezes, as coisas não saem como planejamos, mas o grupo sempre se entrega. Não tenho nada a reclamar do grupo, porque de cinco clássicos (contra o Palmeiras), perdemos um. Não podemos tratar tudo errado por termos perdido um clássico. Dói, dói muito, porque é um jogo que o torcedor quer ganhar, são jogos que ficam marcados", disse.

Essa foi a primeira derrota da comissão técnica de Ramón Díaz em clássicos contra o Palmeiras. Antes disso, eram duas vitórias, dois empates e, claro, o título do Paulistão, conquistado no último dia 27 de março. Emiliano destacou que o revés "chateia muito", já que não está acostumado a perder o Derby.

Por fim, Emiliano Díaz também fez uma breve avaliação do árbitro do clássico. O treinador entende que, apesar do alto número de faltas marcadas e dos 12 cartões amarelos distribuídos, a arbitragem não interferiu no resultado.