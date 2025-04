Emiliano provoca Palmeiras após derrota do Corinthians: 'As finais marcam'

O auxiliar Emiliano Díaz provocou o Palmeiras mesmo após a derrota do Corinthians por 2 a 0 no Dérbi de hoje, na Arena Barueri.

O que aconteceu

Emiliano lembrou do título paulista do Corinthians depois do revés pelo Brasileirão.

O auxiliar e filho do suspenso Ramón Díaz reconheceu a atuação ruim do Timão, mas não deixou de provocar o maior rival do clube do Parque São Jorge.