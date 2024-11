Palmeiras vence, assume a liderança do Brasileirão e confirma rebaixamento do Atlético-GO

O Palmeiras conseguiu a primeira finalização aos cinco minutos do primeiro tempo após contra-ataque. Rony deixou com Raphael Veiga, que abriu para Estêvão na direita. A joia palmeirense tocou para Richard Ríos e o colombiano finalizou da entrada da área, por cima, mas perto do gol de Ronaldo. Na sequência, o Verdão pressionou a saída de bola do Atlético-GO e levou perigo mais uma vez em finalização de Raphael Veiga, defendida por Ronaldo, no meio do gol.

Aos 20 minutos, o Verdão abriu o placar. Estêvão escapou pela direita, passou pelo meio de dois marcadores e tocou para Raphael Veiga. O meia dominou no meio da área e bateu rasteiro no canto direito de Ronaldo. Aos 35, Rony saiu bem pela esquerda, finalizou e acertou a trave. Pouco depois, Ríos abriu com Rocha pela direita, o lateral bateu cruzado e viu Ronaldo espalmar. O Atlético-GO respondeu aos 37, mas o chute de Rhaldney saiu fraco e Weverton defendeu.

No retorno para a segunda etapa, o Dragão ligou alerta na defesa do verdão aos dois minutos. Alejo Cruz cruzou a bola na área, Jan Hurtado desviou sem muita força e a bola foi para fora do gol palmeirense. Aos 13, Felipe Anderson acionou Veiga pela esquerda, o meia bateu cruzado, e Ronaldo fez a defesa. Nove minutos depois, novamente Felipe Anderson achou bom passe para Gabriel Menino, que invadiu a área e finalizou para fora.

A equipe palmeirense foi cadenciando o jogo, dando alguns espaços para o Atlético-GO. A equipe da casa fez uma pressão na reta final, teve uma sequência de escanteios, mas pouco levou perigo à meta palmeirense. Nos acréscimos, Janderson arriscou, mas Gustavo Gómez fez bem o corte.

ATLÉTICO-GO 0 X 1 PALMEIRAS