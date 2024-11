Ex-Santos marca, mas Al-Hilal sofre virada do Al Khaleej no final e perde a primeira no Saudita

O Al Khaleej descontou ainda no primeiro tempo, aos 45. O árbitro marcou pênalti para os donos da casa após Koulibaly derrubar Rebocho na grande área. Na cobrança, Fortounis parou em defesa do Bono, que deu rebote para Al Salem marcar.

Al Salem voltou a ser decisivo logo aos dois minutos do segundo tempo. Depois de vacilo da zaga do Al-Hilal, o atacante recebeu passe na direita, bateu cruzado e contou com desvio para a bola morrer no fundo da rede. Tudo igual no Prince Mohamed Bin Fahd.

A virada veio aos 40 minutos. Fábio Martins recebeu na pequena área e, com o gol totalmente aberto, marcou o terceiro do Al Khaleej e o último gol da partida. O árbitro deu 12 minutos de acréscimo, mas o Al-Hilal não conseguiu evitar sua primeira derrota no Saudita.