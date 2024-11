Escalação do São Paulo: Zubeldía surpreende com dois laterais direitos contra o Galo

O São Paulo precisa seguir pontuando nesta reta final de Campeonato Brasileiro para tentar a classificação direta à fase de grupos da Libertadores sem depender do resultado da decisão do torneio continental entre Botafogo e Atlético-MG.

Sexto colocado no Brasileirão, o Tricolor precisa terminar entre os cinco primeiros para confirmar sua presença na fase de grupos da Libertadores. A outra maneira de alcançar o objetivo é com o Botafogo sendo campeão do torneio continental no próximo sábado, já que abriria uma vaga extra via Campeonato Brasileiro, transformando o G5 em G6.

O Atlético-MG, por sua vez, tenta "esquecer" a final da Libertadores, que acontece daqui a uma semana, para acabar com qualquer chance de se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Galo está a seis pontos do Z4 restando quatro rodadas para o fim da competição. Por isso, todo cuidado é pouco.