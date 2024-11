Di Maria brilha, Benfica atropela Estrela Amadora e avança às oitavas da Taça de Portugal

Neste sábado, o Benfica atropelou o Estrela Amadora por 7 a 0, pela quarta rodada da Taça de Portugal. No Estádio da Luz, Di Maria marcou três vezes e os Encarnados completaram a goleada com Akturkoglu, Amdouni, e Arthur Cabral, que marcou dois gols.

Agora, o Benfica avança às oitavas de final da Taça de Portugal. O time de Lisboa é o maior campeão da história da competição, com 26 troféus conquistados. Na próxima fase, a equipe encara o Farense, no dia 18 de dezembro.

O Benfica volta aos gramados na próxima quarta-feira (29), para visitar o Monaco, às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O Estrela Amadora, por sua vez, na próxima sexta-feira (29), visita o Farense, pela 12ª rodada do Campeonato Português, no Estádio de São Lúis.