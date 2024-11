Com gol de brasileiro e polêmica no final, Marsellie ganha do Lens fora de casa pelo Francês

O Olympique de Marsellie visitou e venceu o Lens neste sábado, por 3 a 1, no estádio Félix-Bollaert, pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, anotou o segundo gol da vitória dos visitantes, enquanto Rongier marcou o primeiro e Hojberg o terceiro. Fulgini diminuiu o placar para os donos da casa.

Com a vitória, o Marsellie se manteve na terceira colocação da competição e diminuiu a distância para a liderança. A equipe chegou a 23 pontos, nove a menos que o líder PSG. Do outro lado, o Lens desperdiçou a chance de encostar no próprio adversário deste sábado. A equipe figura na oitava posição, com 17 unidades.

O Marsellie volta a campo no próximo domingo, no confronto direto contra o Monaco, segundo colocado do Francês. Já o Lens tem pela frente o duelo contra o Reims, também pela parte de cima da tabela do torneio, na sexta-feira.