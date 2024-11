São Paulo faz treino tático e encerra preparação para pegar o Atlético-MG; veja time provável

O trabalho desta sexta-feira marcou, também, o retorno de Giuliano Galoppo ao CT do Tricolor. O jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, nesta quarta-feira, e permaneceu na parte interna para exercícios físicos. Vale destacar que o atleta não atua mais nesta temporada.

Outra novidade, agora para a partida, é o retorno de Luis Zubeldía à beira do gramado. O técnico argentino cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino e pode treinar a equipe diante do Galo.

Assim como no treinamento desta quinta-feira, o zagueiro Arboleda e o meio-campista Wellington Rato, recuperados, participaram novamente da atividade ao lado do restante do grupo. O zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla, de volta após defenderem suas seleções na data Fifa, também realizaram os trabalhos.

O São Paulo também não terá Sabino. O zagueiro, que vinha sendo improvisado na lateral esquerda, recebeu o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Red Bull Bragantino e terá de cumprir suspensão automática neste fim de semana. Já Calleri, em transição após dores no posterior da coxa esquerda, é dúvida para o confronto.

Desta maneira, um provável 11 inicial do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda e Patryck; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva.