Ramón Díaz supera momento conturbado no Corinthians e ganha moral com boa sequência

O técnico Ramón Díaz não foi poupado de críticas após as eliminações do Corinthians na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, tanto externamente como internamente. Após o desgaste da imagem do comandante argentino, ele deu a volta por cima e ganhou moral com a sequência positiva da equipe no Campeonato Brasileiro.

O Timão engatou cinco triunfos seguidos na liga nacional, o que não acontecia desde 2017, quando o clube se sagrou heptacampeão do torneio. Mais do que isso, a equipe cresceu de rendimento, contando com um ataque cada vez mais letal.

O Corinthians saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 9ª posição, com 44 pontos, sete a mais em relação ao Z4 e três a menos comparado ao G7. A vitória por 2 a 0 sobre o rival Palmeiras foi considerada uma virada de chave e o sonho de vaga para a próxima Libertadores se torna mais vivo a cada rodada que passa.