Grêmio inicia preparação para duelo com Cruzeiro

November 22, 2024

O treino começou com aquecimento seguido de atividades físicas com bola. Em seguida, o elenco foi separado em dois, sendo uma parte no Campo 1 e outra no Campo 3.

As duas partes fizeram uma dinâmica em espaços reduzidos com toques rápidos, agilidade e velocidade de raciocínio na tomada de decisão com chutes em pequenos arcos localizados nos cantos do gramado.

Logo depois, eles mantiveram a ideia do treinamento, mas com um campo maior e gols de tamanho normal, com a presença dos goleiros.