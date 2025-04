Luana Silva é vice-campeã em Bells Beach e alcança o melhor resultado da carreira na WSL

Em uma madrugada histórica para o surfe brasileiro, Luana Silva conquistou o vice-campeonato da etapa de Bells Beach, na Austrália, válida pelo Circuito Mundial. Foi a primeira vez que a jovem atleta, de apenas 20 anos, alcançou uma final da WSL. Apesar da grande campanha, ela acabou superada pela australiana Isabella Nichols.

A anfitriã mostrou solidez nas ondas e garantiu notas altas, com 8,33 e 7,93, somando 16,26 pontos na decisão. Luana, que enfrentou o nervosismo natural de uma final inédita, conseguiu boas manobras e atingiu 12,67 pontos, fruto de notas 6,67 e 6.

Mesmo com a derrota, a brasileira comemorou muito a conquista. "É um sonho que se torna realidade", celebrou Luana, que durante o evento chegou a brincar dizendo que "mataria o pai do coração" com suas atuações emocionantes em Bells Beach.