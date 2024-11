Giuliano pede para sair e negocia rescisão com o Santos

Giuliano disputou 36 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, sendo 34 como titular. Neste período, marcou 12 gols e deu três assistências. Ele é o vice artilheiro do clube, apenas atrás de Guilherme, que tem 13.

O meia, contudo, sofreu com lesões. No começo do ano, teve uma contusão muscular na panturrilha esquerda e ficou um bom tempo afastado. Depois, o problema foi no bíceps femoral da coxa direita. Ele só completou 90 minutos em campo em 11 oportunidades.

Já campeão, o Santos encerra a atual temporada neste domingo, contra o Sport, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).

Giuliano não vai para a partida. Segundo o clube, ele sofreu um trauma no tórax e teve constatada uma contusão intercostal.