Clube de atletismo de Pernambuco é reconhecido como modelo de inclusão social e alto rendimento

Localizada em Petrolina (PE), no coração do Vale do São Francisco, a Associação Petrolinense de Atletismo (APA) vem transformando o cenário esportivo e social da região. Recentemente, a APA conquistou espaço de destaque nas plataformas de mídia do Ministério do Esporte, sendo reconhecida como um case de sucesso e referência de impacto social e esportivo no Nordeste.

Com 21 anos de atuação, a APA já impactou mais de 2.500 pessoas, promovendo o atletismo desde a formação de base até o alto rendimento. Durante esse período, a associação revelou grandes talentos, o que fez o nome da instituição ser colocado entre as principais equipes do atletismo olímpico e paralímpico brasileiro.

Único clube de atletismo no Nordeste certificado pela Lei Pelé, a APA também se destaca na implementação de projetos financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal. Atualmente, a associação lidera quatro projetos: as Escolinhas de Atletismo Inclusivo e Escolinhas Sem Fronteiras, Canoagem Paralímpica e o Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão.