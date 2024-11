Técnico do Corinthians feminino fala sobre saídas e se vai seguir no cargo

Na noite desta quinta-feira (21), a Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou as melhores jogadoras do Paulistão feminino. Diversas atletas e treinadores estiveram presentes no evento, e o técnico do Corinthians, Lucas Piccinato, foi um deles. O treinador foi um dos poucos representantes das Brabas no evento realizado no Salão Nobre do Pacaembu, junto de Vitória Yaya e Tamires.

Em entrevista após o fim da premiação, o treinador comentou sobre as possíveis saídas do elenco ao fim desta temporada. A lateral Yasmim, por exemplo, já comunicou que não seguirá no clube no ano que vem. Gabi Portilho, Vic Albuquerque, Millene, Jheniffer e outras sete estão com o futuro indefinido.

"Acho que a mídia fala muita coisa, às vezes sem saber. Têm nomes que a mídia está falando que não estão fechados, têm nomes que a mídia não está falando que já estão fechados. Acho que faz parte do processo. A gente desde o meio do ano vem trabalhando em relação a isso, sabendo que a gente teria perdas no final do ano. Um time competitivo como foi, naturalmente vai chamar a atenção, já falei outras vezes. Mas estamos com muita tranquilidade para seguir trabalhando, para seguir qualificando o elenco", reconheceu o treinador na zona mista.