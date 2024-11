Manchester City renova com Guardiola até o fim de 2027

Com as cores do City, Guardiola conquistou 18 troféus, são eles: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, seis Campeonatos Ingleses, uma UEFA Supercup, duas taças da Inglaterra, quatro Taças da Liga Inglesa e três Supertaças da Inglaterra.

Na última temporada, o espanhol também fez história ao comandar o primeiro time a vencer quatro Campeonatos Ingleses em sequência. Ele registra uma média de 72% de aproveitamento à frente do City, com 353 triunfos em 490 partidas disputadas. Durante o período, o time marcou 1.200 gols, média que chega aos 2,45 tentos por jogo.

Apenas Les McDowall se encontra acima de Guardiola como o treinador que mais defendeu os "Cityzens", com 587 partidas, entre os anos de 1950 e 1963. No entanto, é possível que o espanhol assuma o topo no quesito antes do final da próxima temporada, dadas às diversas competições que o Manchester City disputa.

Pep também é um dos grandes responsáveis pela temporada mais vitoriosa da longa história de 130 anos do clube. Se trata da última (2023/24), quando o City garantiu a tríplice coroa (Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra).

Também sob o comando de Guardiola, o clube inglês se tornou o primeiro time na história do Campeonato Inglês a registrar 100 pontos em uma única temporada (2017/18) e a ganhar todos os quatro troféus nacionais (2018/19).