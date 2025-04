Boca Juniors demite Gago após 6 meses e tem ex-Grêmio como favorito ao cargo

Demitido pelo Grêmio há quase duas semanas, Gustavo Quinteros pode voltar ao futebol argentino nos próximos dias. De acordo com a imprensa argentina, o treinador é o principal candidato a suceder Fernando Gago, demitido nesta terça-feira, no comando do Boca Juniors.

Quinteros foi demitido pela direção gremista no dia 16 deste mês após goleada do Mirassol por 4 a 1 sobre o time gaúcho, fora de casa, pelo Brasileirão. O treinador havia sido demitido às vésperas do clássico com o Internacional. No comando do Grêmio, ele obteve aproveitamento de 56,14%, com nove vitórias, cinco empates e seis derrotas, em 20 partidas.

Segundo o tradicional jornal Olé, Quinteros é o favorito do presidente Juan Roman Riquelme para assumir o comando do Boca. O dirigente já tinha interesse em contratar o técnico argentino naturalizado boliviano no ano passado, quando este liderava o Vélez Sarsfield - do time argentino, Quinteros foi para o Grêmio no início deste ano.