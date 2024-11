Lewandowski revela não entender motivo de não ter conquistado Bola de Ouro em 2020

? Where is the ball? pic.twitter.com/frEBk25j9F

Lewandowski anotou 54 gols e 10 assistências em 48 partidas disputadas na temporada 2020/21. Na época, o atacante ainda defendia o Bayern de Munique, da Alemanha.

Além disso, o polonês bateu o recorde de mais gols em uma única edição do Campeonato Alemão naquela temporada. Foram 41 bolas na rede em 29 jogos disputados, superando o até então dono da meta Gerd Muller.

Apesar de não ter recebido a Bola de Ouro, Lewandowski foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2021. O craque já havia conquistado o prêmio ano anterior.