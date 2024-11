Fluminense x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Dois times que precisam da vitória por objetivos opostos na temporada. Esta é a história do confronto entre Fluminense e Fortaleza, que se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Tricolor carioca, que vem de uma derrota de 2 a 0 para o Internacional, aparece com 37 pontos e só não está na zona de rebaixamento porque leva vantagem em relação ao Criciúma nos critérios de desempate. Já os cearenses, embalados pelo 3 a 0 aplicado no Vasco, aparecem com 63 pontos e, se ganharem, encurtam para três pontos a distância para o líder Botafogo.