Com Sabino suspenso, veja as opções de Zubeldía para a lateral esquerda do São Paulo

Patryck foi quem substituiu Sabino no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Foi o primeiro jogo do jovem após se recuperar de uma fratura na clavícula direita sofrida em agosto. Foram três meses afastado dos gramados.

Justamente pelo longo período sem disputar uma partida oficial escalá-lo como titular em um jogo importante, contra um adversário difícil, pode ser arriscado. Tudo o que o São Paulo menos precisa nesta reta final de temporada é comprometer sua disputa por uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Jamal Lewis, por sua vez, ainda não mostrou a que veio. Com dificuldades para se comunicar com seus companheiros, já que não fala português, ele até agora não conseguiu convencer a comissão técnica de que possui capacidade para ser titular do São Paulo e resolver de uma vez por todas o problema na lateral esquerda.

A outra alternativa é Liziero. Assim como Sabino, o volante já chegou a ser improvisado no setor em algumas oportunidades, porém, desfalcou o São Paulo nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, por causa de dores no tornozelo direito. Se não se recuperar até o fim de semana, ele fará com que Zubeldía tenha pouquíssimas e nada convincente opções para a lateral esquerda contra o Atlético-MG.