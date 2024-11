Camilla Orlando destaca ano de aprendizado no Palmeiras e diz: "Espero dar sequência ao trabalho"

Nesta quinta-feira, aconteceu a premiação do Paulistão feminino 2024 no Salão Nobre do Pacaembu. Grande campeão da edição, o Palmeiras foi o destaque e levou diversos prêmios, incluindo nas principais categorias, como o de melhor técnica, o de artilheira e o de craque do campeonato.

Camilla Orlando, treinadora do Verdão, se consagrou como a melhor treinadora desta edição do Estadual. Após o fim do evento, a comandante palestrina fez uma análise da temporada e destacou o aprendizado que teve com as jogadoras ao longo do ano.

"Eu avalio como uma temporada de muito aprendizado, de muita evolução. Tive a oportunidade de trabalhar com atletas de altíssimo nível. Aprendi muito com elas, e claro que compartilhei, mas também aprendi muito com elas. Acho que a gente conseguiu se fortalecer como grupo, colocar nossa força coletiva e ofensiva em ação na final, e fazer o nosso melhor jogo da temporada. Acho que é isso. Uma temporada em que a gente oscilou um pouquinho, mas que no final conseguimos manter uma consistência e ir em busca do título", explicou Camilla.