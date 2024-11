Bicampeão mundial pelo São Paulo, Ronaldão é o 1º aluno da SPFC University

Nosso ídolo Ronaldão, bicampeão da Libertadores e do Mundial pelo Tricolor, foi o primeiro aluno matriculado no SPFC University.

A SPFC University é fruto de uma parceria entre São Paulo, o Centro Universitário UniDomBosco, do Grupo SEB, e a Universidade do Futebol. A nova instituição oferecerá cursos de graduação, pós-graduação e livres.

Os alunos da SPFC University terão a vantagem de poder acessar as instalações do São Paulo, incluindo Morumbis e o CFA Laudo Natel, em Cotia. Também estão previstos encontros com comissão técnica e profissionais do Tricolor, além de outros nomes do mercado.