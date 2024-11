Solenidade de abertura da Reatech + Expo Brasil Paralímpico 2024 será realizada nesta quarta

Um dos principais eventos do setor na América Latina, a Reatech - Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação começa nesta quarta-feira e vai até o dia 23 novembro, no São Paulo Expo. Em sua 19ª edição, o evento também sediará a Expo Brasil Paralímpico em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ampliando a oportunidade para empresas e profissionais que atuam em prol das pessoas com deficiência. Organizada e promovida pela Fiera Milano Brasil, tem o apoio de parceiros estratégicos, com expectativa de receber mais de 40 mil visitantes e 100 marcas expositoras.

A solenidade de abertura está programada para às 17h (de Brasília), na Arena Expo Brasil Paralímpico + Reatech do São Paulo Expo (portão 1). Participam da cerimônia Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Barbara Fernanda Ribeiro Sakamoto, das Loterias Caixa, Silvia Grecco, Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Marcos da Costa, Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo, que serão recebidos por Maurício Duval Macedo, CEO da Fiera Milano Brasil.

A feira reúne agências de emprego que trabalham especificamente com pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de segmentos como o de animais treinados, veículos adaptados, fabricantes de aparelhos auditivos, equipamentos especiais, materiais hospitalares, próteses e órteses, terapias alternativas, turismo e lazer, indústria farmacêutica, fabricantes de cadeiras de rodas, entre outros.