São Paulo empata com Red Bull Bragantino e perde chance de entrar no G5

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha abriu o placar para o Massa Bruta. Lucas Moura deixou tudo igual para o Tricolor ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o São Paulo segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a chance de ultrapassar ao menos provisoriamente o Internacional, quinto colocado e, por enquanto, dono da última vaga direta à fase de grupos da Libertadores. O Red Bull Bragantino, por sua vez, continua na zona de rebaixamento e cada vez mais próximo da Série B.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Atlético-MG, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino terá pela frente o Internacional, domingo, às 16h, no Beira-Rio.