Lucas e Pablo Maia vão a campo, mas seguem como desfalques do São Paulo contra o Cruzeiro

O São Paulo finalizou sua preparação para o duelo com o Cruzeiro com algumas novidades no gramado. A atividade deste sábado, no CT da Barra Funda, encerrou os trabalhos da equipe para o confronto que será disputado neste domingo, às 17h30, no MorumBis, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de algumas boas notícias, o time de Luis Zubeldía seguirá com importantes desfalques para a partida.

Lucas e Pablo Maia estiveram no campo pela primeira vez desde o início de suas recuperações. Sob a supervisão da fisioterapia, o atacante, que se recupera de um trauma no joelho direito, e o volante, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito, fizeram um trabalho leve de corrida. No entanto, ambos ainda não têm condições de jogo e seguem como desfalques.

Enquanto a dupla dava mais um passo em suas recuperações, o restante do elenco focou na preparação para o jogo. Os jogadores abriram a manhã com exercícios de aquecimento comandados pela preparação física, visando o fortalecimento e a mobilidade antes das atividades mais intensas.