Com dois de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vira sobre Al-Riyadh pelo Campeonato Saudita

Neste sábado, o Al-Nassr contou com dois gols de Cristiano Ronaldo e venceu o Al-Riyadh de virada por 2 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Saudita. O único gol dos visitantes no Al-Awwal Park saiu dos pés de Faiz Selemani.

O astro da seleção Portuguesa segue em busca de seu gol de número mil. Agora, com mais duas bolas na rede, Cristiano Ronaldo chegou ao seu 933º tento de sua carreira e ajudou o Al-Nassr a emendar a sua terceira vitória consecutiva no torneio nacional.

Diante da vitória, o Al-Nassr, terceiro colocado, acumula 57 pontos e encostou no vice-líder Al-Hilal, que tem 58 unidades. O líder do Saudita é o Al-Ittihad, com 65 pontos. Por sua vez, o Al-Riyadh, que não vence há três rodadas é o nono, com 34.