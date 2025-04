Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras superam o Ecus na estreia do Campeonato Paulista

Os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras bateram o Ecus, pela estreia na primeira fase do Campeonato Paulista, neste sábado, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. A equipe sub-15 venceu por 3 a 0 com gols de Caio Matheus e Luis Gustavo (2) para garantir os três pontos, enquanto o sub-17 bateu o adversário por 1 a 0, com Juan Francisco indo às redes.

Os times de ambas as categorias estão no grupo 12 do Estadual, completado com as equipes de Atlético Mogi, Ecus, Flamengo-SP, União Mogi e União Suzano.

Com 12 títulos da competição, o sub-15 luta pelo seu sexto título consecutivo, enquanto o sub-17 busca voltar a ser campeão após três anos. A categoria acumula 14 taças do torneio.