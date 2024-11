Jornal espanhol coloca jovem lateral do Santos na mira de Barcelona e Chelsea

O lateral esquerdo do Santos, Souza, está na mira do Barcelona e do Chelsea. Pelo menos é isso o que diz o Diario As, jornal da Espanha.

De acordo com o veículo, o Barcelona e o Chelsea monitoram o jovem e avaliam investir em Souza na próxima janela. A ideia do clube inglês seria contratá-lo e emprestá-lo ao Strasbourg, do mesmo dono. Haveria, ainda, uma oferta do futebol saudita nas mãos do estafe do jogador.

Uma das principais promessas das categorias de base, Souza tem futuro incerto no Santos. O atleta tem contrato com o Peixe apenas até o início de maio do ano que vem.