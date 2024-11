Felipinho celebra vitória do Athletico-PR e projeta reta final do Brasileiro

Agora, diante do triunfo em casa, o Athletico-PR pulou para a 13ª colocação, com 40 pontos conquistados. O Furacão ficou a três pontos do Juventude, que abre a zona de rebaixamento e tem 37 pontos. Vale destacar que a equipe ainda entra em campo na rodada para visitar o Grêmio, às 19h (de Brasília).

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta aos gramados no domingo para enfrentar o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Do outro lado, o Atlético-GO, às 19h30 deste sábado, recebe o Palmeiras, no Estádio Antônio Accioly.