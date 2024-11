Felipe Anderson e Murilo deixam jogo com dores e preocupam no Palmeiras

O Palmeiras ganhou duas preocupações nesta quarta-feira (20), apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Felipe Anderson e o zagueiro Murilo deixaram o gramado da Fonte Nova com dores, foram substituídos e serão reavaliados na reapresentação do clube.

Murilo foi o primeiro a deixar o campo. O zagueiro deixou o campo aos 19 minutos do segundo tempo depois de ser atendido em campo. Gustavo Gómez foi quem entrou na vaga do camisa 26. O capitão se juntou à delegação palmeirense pela manhã depois de defender o Paraguai contra a Bolívia, em La Paz.

Felipe Anderson, por sua vez, também teve um desconforto, deixou o gramado aos 31 minutos da segunda etapa e deu lugar para Gabriel Menino.