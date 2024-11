Dorival faz balanço da temporada e vê Seleção perto de alcançar resultados: "Caminho promissor"

"Tivemos volume, criamos oportunidades, mas não traduzimos no que seria o ideal. Pelas condições apresentadas, pela forma que atuamos, o primeiro tempo que tivemos, aguardávamos um resultado diferente. O que vejo é que tivemos paciência na primeira etapa de buscar, nos momentos certos, as trocas de passes, mesmo sendo uma marcação consistente. Conseguimos jogar com aproximações, mas faltaram momentos finais, as infiltrações finais para ter condições de uma definição mais direta", analisou.

"Concordo plenamente que nós precisamos ser mais incisivos, mais diretos e que as finalizações aconteçam. Podem ter certeza que nós buscamos. Jogamos contra uma equipe altamente qualificada e muito segura. Tivemos coisas boas ao longo de todo ano, um processo de evolução. Ainda não é ideal, eu tenho consciência disso, sei que precisaremos ainda mais, porém nós estamos melhorando", finalizou.

Veja outros trechos da coletiva:

Análise do jogo



"O jogo ficou muito franco no segundo tempo, muito aberto. Não é aquilo que nós queremos e nem o que trabalhamos. Porém, foi o desenho da partida. A equipe uruguaia se defendeu muito bem, teve méritos nisso, nós procuramos criar por dentro e por fora, tivemos passagens, mudamos as laterais do campo, buscamos ultrapassagens com dois atacantes pelo lado esquerdo, com o Estêvão pela direita. Estamos buscando esse equilíbrio para que a equipe possa continuar criando sem que sofra tanto. O primeiro tempo foi bem diferente, foi um jogo mais equilibrado, com a nossa posse de bolas e nós buscamos transformar em jogadas agudas. Acredito que tivemos um bom volume e a criação de algumas boas oportunidades. Acredito que seja um processo. Vamos transformando aos poucos e tentando fazer com que melhore a cada momento"

Queda na tabela