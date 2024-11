Botafogo empata com Atlético-MG após jogar 60 minutos com um a mais e vê Palmeiras encostar

O Botafogo empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Com o resultado, os cariocas, que ficaram com um jogador a mais por 60 minutos, chegaram a 69 pontos e viram o Palmeiras se aproximar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros foram a 42 e caíram para 11º na classificação.

O Botafogo dominou a partida, mas parou na retranca do Atlético-MG. Rubens foi expulso ainda no primeiro tempo e fez o Galo se fechar.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Vitória, neste sábado, no Nilton Santos. No mesmo dia, o Atlético-MG viaja para encarar o São Paulo, no Morumbis.