Auxiliar de Zubeldía vê falta de calma ao São Paulo em empate: "Predominou o emocional"

Vindo de duas vitórias consecutivas, o São Paulo entrou em campo podendo entrar provisoriamente no G5 do Campeonato Brasileiro, já que o Inter, quinto colocado, enfrenta o Vasco somente nesta quinta-feira, em São Januário. Porém, o que se viu ao longo dos 90 minutos foram muitos erros do Tricolor, sobretudo na saída de bola, o que comprometeu o desempenho coletivo.

"São dois times bons. Não podemos esquecer que o Bragantino esteve na Sul-Americana, tem um elenco bom. Foi um jogo de imprecisão, muito físico, de sacrifício. Os dois times precisavam de uma pausa para pensar melhor e concluir melhor as jogadas. O emocional dominou os dois times e fez com que os dois times errassem demais, o que não é habitual no nosso time", prosseguiu.

Mesmo não aproveitando a chance para pressionar o Internacional, seu concorrente direto por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o São Paulo dificilmente não disputará ao menos a fase preliminar do torneio continental no ano que vem, já que está a 11 pontos do sétimo colocado, o Cruzeiro, restando somente quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

"O São Paulo está no topo, brigando pela classificação direta à Libertadores e com muitas chances de estar na Pré-Libertadores. Isso é muito bom faltando quatro jogos. Depois, o que acontecerá é o que veremos. A diretoria está constantemente em contato com a gente, mas o principal é que restam quatro jogos e vamos tratar de ganhá-los para classificar de forma direta. Depois disso se tomará as decisões pertinentes para o que vem pela frente", concluiu Maxi Cuberas.