Zé Rafael valoriza período de treinos do Palmeiras em data Fifa e projeta "jogo intenso" contra o Bahia

"Vai ser um jogo muito difícil e intenso, como todos os outros têm sido. Jogar lá na Fonte Nova é sempre muito difícil, a equipe do Bahia é muito bem treinada e tem grandes jogadores. Já seria difícil normalmente, agora eles ainda tendo que dar uma resposta para a torcida, será mais difícil ainda. Mas a nossa equipe tem total condição de ir lá, fazer o nosso jogo e sair com um grande resultado, uma grande vitória para que a gente possa se manter vivo e buscar o nosso objetivo até o fim do campeonato", seguiu.

Zé Rafael tem a expectativa de ter nova chance como titular na equipe comandada por Abel Ferreira. Sem Richard Ríos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 8 briga por uma vaga no time. Neste ano, o atleta disputou 36 jogos pelo Verdão, sendo 29 como titular.

Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, o Allianz Parque completou dez anos de sua inauguração. O volante, que chegou ao Palmeiras em 2019, destacou a força do Verdão dentro de sua casa. Zé Rafael é o quarto jogador do Alviverde com mais partidas na história do estádio, com 142, atrás de Raphael Veiga, Weverton e Dudu.

"Em 2014, eu estava lá no Coritiba, ainda iniciando meus passos no futebol, e acompanhava de longe essa trajetória do Palmeiras, do Allianz Parque. Sabia que ia ser muito importante para o clube e para a torcida, e eu acho que foi fundamental esse novo estádio. Ao longo dos anos, tem se consagrado cada vez mais como uma casa muito forte do Palmeiras e é assim que a gente encara. Nós, jogadores, sabemos a importância do nosso estádio, a importância da nossa torcida ali dentro, e eu fico muito feliz de ter participado de um período ao longo desses dez anos, com muitos jogos e títulos. Fico muito feliz e espero que a gente possa desfrutar e comemorar ainda muito mais títulos lá", finalizou.

O Palmeiras tenta engatar nova sequência de vitórias no Brasileirão. O Verdão é o vice-líder do torneio, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo.