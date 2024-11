PF vai ao Corinthians pela 2ª vez, recolhe contrato e investiga relação com empresa de segurança

A Polícia Federal visitou uma sede do Corinthians na última quarta-feira, 13, após receber uma denúncia sobre a relação do clube com empresas de segurança. Esta foi a segunda vez no ano que a diretoria corintiana precisou atender a PF por este motivo.

À Gazeta Esportiva, o clube informou, em nota, que "a Polícia Federal esteve no Centro de Treinamento das categorias de base para verificar o contrato da empresa de segurança que atende ao clube naquele departamento. Os documentos solicitados foram apresentados para as autoridades".

A PF, por sua vez, informou que "não comenta eventual investigação em andamento".