Fifa pagará cerca de três milhões de euros para o Barcelona por lesão de Ronald Araújo

O uruguaio tem avançado rápido em sua recuperação e poderá voltar a campo no dia 15 de dezembro, por La Liga, contra o Leganés. Caso isso aconteça, já teriam se passado 134 dias desde que o zagueiro do Barça está inapto. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a Fifa passou a arcar com os custos do salário do jogador desde o dia 3 de agosto.

O programa da Fifa paga aos clubes um montante máximo de até 7.500.000 milhões de euros por jogador que se lesionou com sua seleção. Um valor que é calculado de acordo com uma compensação diária de até 20.548 euros por dia, com um máximo de 365 dias.

Na última temporada, Ronald disputou 37 jogos pelo Barcelona, marcando um gol e dando duas assistências.