Com possível ausência de Calleri, André Silva pode ganhar oportunidade na equipe titular do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía pode promover uma mudança no ataque do São Paulo para o confronto contra o RB Bragantino. O titular Calleri sofre com dores na coxa esquerda e pode desfalcar o Tricolor. Assim, o reserva André Silva pode pintar como novidade.

Calleri participou de parte dos treinos do São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, mas finalizou o dia com trabalho separado. O camisa nove sofre com as dores na perna desde a reta final da vitória contra o Athletico-PR, quando teve que ser substituído por André Silva. Inclusive, o atacante reserva marcou o gol da vitória do Tricolor.

Apesar de estar no banco de reservas com mais frequência, André tem dado conta do recado quando entra em campo. Na atual temporada, o camisa 17 do Tricolor marcou sete gols e deu três assistências em 38 partidas. Em seus últimos cinco jogos, ele contribuiu com dois tentos e um passe decisivo.