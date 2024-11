Candidatos à presidência do Flamengo comentam futuro de Gabigol, Neymar e permanência de Filipe Luís

?: Marcelo Cortes / CRF#VamosFlamengo pic.twitter.com/iWhKrlIcmy

Possível chegada de Neymar

Maurício e Dunshee afirmaram que gostariam de contar com Neymar. Para Mattos, a chegada do craque brasileiro ao Flamengo depende apenas do próprio atleta. Ele possui admiração pelo jogador do Al-Hilal e, caso surja a oportunidade, disse que o clube irá estudar a contratação com o marketing.

Já Dunshee acredita que, dentro do orçamento do Flamengo, a contratação de Neymar é impossível. O jogador teria que estar disposto a se adequar à realidade do futebol brasileiro para se tornar atleta do Rubro-Negro.

Ao contrário dos concorrentes, Bap disse não ter certeza sobre a chegada de Neymar ao clube.