Artilheiro do Fluminense, Arias se destaca entre pontas da Série A em 2024

Apesar do Fluminense não viver boa temporada, Jhon Arias tem se destacado individualmente em 2024. O colombiano é o quinto jogador com mais participações em gols no ano entre os atacantes de lado (pontas) da Série A.

Arias balançou as redes 13 vezes e anotou oito assistências em todas as competições que disputou, somando 21 participações diretas em gols. O colombiano fica atrás de Lucas (22), do São Paulo, Júnior Santos (23), do Botafogo, Estevão (23), do Palmeiras, e Luiz Fernando (24), do Atlético-GO.

Os 13 gols marcados colocam Arias como artilheiro isolado do Tricolor Carioca na temporada. Ele possui seis tentos a mais que o segundo maior goleador, Kauã Elias, que tem sete bolas na rede. Com seis, Lelê, Cano e Lima fecham o top-5.