Time UBrasil é campeão geral do III FISU America Games

A cidade de Cali, na Colômbia, foi palco da terceira edição do FISU America Games, a principal competição universitária das Américas. Entre os dias cinco e 14 de novembro, mais de mil atletas de diversos países competiram em modalidades individuais e coletivas, celebrando a integração entre esporte, cultura e educação. O Brasil, representado pelo Time UBrasil, não apenas participou, mas dominou o evento, consolidando-se como campeão geral e reafirmando sua liderança no cenário esportivo universitário.

O III FISU America Games marca mais um capítulo vitorioso na trajetória do esporte universitário brasileiro. Enfrentando um ano desafiador, com eventos de grande porte como os Jogos Mundiais Universitários de Praia, no Rio de Janeiro, e o maior JUBs da história, em Brasília, a CBDU fez escolhas estratégicas que se mostraram certeiras.

A decisão de levar atletas campeões do JUBs Brasília 2024 e priorizar modalidades individuais refletiu na conquista do primeiro lugar no pódio e demonstrou a confiança no potencial dos atletas universitários brasileiros. A estratégia foi recompensada com um desempenho memorável, que reafirma o Brasil como líder no esporte universitário das Américas.