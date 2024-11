Salvo do rebaixamento, Botafogo-SP sofre virada do Avaí em seu último jogo em casa na Série B

Nesta segunda-feira, o Botafogo-SP sofreu uma virada de 3 a 1 para o Avaí, no Estádio Santa Cruz, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Pantera foi marcado por Emerson, enquanto Vágner Love, João Paulo e Maurício Garcez viraram para o clube catarinense.

O Botafogo entrou em campo livre do rebaixamento após os resultados de seus rivais diretos. Com a derrota, o clube paulista fica com 42 pontos, na 16ª colocação, mas não pode ser alcançado pela Ponte Preta, primeira dentro do Z4, com 38 pontos. Já o Avaí chega aos 50 pontos, assumindo o 11º lugar.

As equipes voltam a campo pela última rodada da Série B. O Botafogo se despediu de sua torcida e vai visitar o Coritiba, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília). O Avaí, por sua vez, recebe a rebaixada Ponte Preta, no mesmo dia e horário.